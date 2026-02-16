ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха няколко дилъра до столичен пазар

Димитър Мартинов

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Няколко дилъра на дрога бяха задържани до пазара в столичния кв. "Красно село". Те са били арестувани преди минути.

Очевидци разказаха, че единият от задуржаните оказал яростна съпротива, но бил задържан от криминалисти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

