Задържаха няколко дилъра до столичен пазар

Няколко дилъра на дрога бяха задържани до пазара в столичния кв. "Красно село". Те са били арестувани преди минути.
Очевидци разказаха, че единият от задуржаните оказал яростна съпротива, но бил задържан от криминалисти.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Няколко дилъра на дрога бяха задържани до пазара в столичния кв. "Красно село". Те са били арестувани преди минути.
Очевидци разказаха, че единият от задуржаните оказал яростна съпротива, но бил задържан от криминалисти.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!