Петима са задържани за палежа на къщата и колата на кмета на Бистрица

5964
Маршрута на превозното средство Снимка: МВР

Петима са задържани във връзка с палежа по къщата и автомобила на кмета на Бистрица, съобщават от полицията.

Специализираната полицейска операция е разпоредена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.

В хода на полицейските действия са задържани петима мъже, като четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършва под надзора на Софийска районна прокуратурата, като полицейското присъствие в района остава засилено.

По оперативен начин е установено, че за осъществяване на престъпното деяние е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите.

От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.

