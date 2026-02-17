12 министри се връщат като депутати, но Теменужка Петкова навън – "Величие" взе мандата ѝ в Търговище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

8 от екипа "Желязков" ще търсят ново поприще, сред тях Боршош и Пешев, които бяха общински съветници от ГЕРБ и БСП в София ­ там местата им не се пазят

С края на кабинета “Желязков” се задават рокади и в парламента - 13 от министрите първо бяха депутати. Само 12 обаче ще се върнат в Народното сърание, макар и за кратко.

Единствената дама в правителството - Теменужка Петкова, остава извън парламента, защото Конституционният съд преразпредели мандатите след влизането на “Величие” и така ГЕРБ загуби своя в Търговище. Теменужка Петкова

Една трета от завръщащите се министри ще извадят от парламента дами - по две от ГЕРБ и от БСП. Така

при социалистите ще останат само три жени -

новата им шефка Наталия Киселова, заместничката ѝ Марияна Бояджиева и Мая Димитрова.

Премиерът Росен Желязков ще седне отново на депутатската банка като представител на Благоевградския регион. Така излиза Георги Георгиев от Сандански, който през 2024 г. с над 6100 преференции размести листата.

На последните избори вицепремиерът Томислав Дончев взе единствения мандат за ГЕРБ в Габрово и връщането му ще изкара Михаил Митов - изпълнителен директор на габровския футболен клуб “Янтра”.

Връщането на външния министър Георг Георгиев вади кадър на СДС

от парламента - Стефан Маринов.

Мястото на енергийния министър Жечо Станков пък трябва да освободи Станислав Губеров, който бе кандидат за кмет на Созопол на последните местни избори.

34-годишната Десита Петкова ще напусне банката, на която седна при избора на Красимир Вълчев за образователен министър. Заедно с нея ще си тръгне и Деница Николова, която взе варненския мандат на МВР шефа Даниел Митов.

Вместо правосъдния министър Георги Георгиев пък като законодател една година заседаваше д-р Валерия Славова от пловдивската листа.

Рокадите при БСП са четири. Вицепремиерът Атанас Зафиров изхвърля от парламента столичанката Нина Димитрова. А Галин Дурев трябва да освободи място за земеделския министър Манол Генов.

Доктор Десислав Тасков пък ще се върне към практиката си на уролог, за да стане Борислав Гуцанов варненски депутат (ако не остане в служебния кабинет, за каквото предложение “24 часа” писа, а от партийното ръководство обявиха, че първо трябва да ги пита).

Завърта се и представителството в Русе - Иван Иванов сменя Биляна Иванова, която преди депутатската банка бе общински съветник.

За ИТН рокадата е една - здравният министър

Силви Кирилов пак ще е ветеранът сред депутатите,

а Димитър Гърдев си тръгва от парламента.

Осем от министрите от кабинета “Желязков” не са били избирани за депутати, преди да влязат в изпълнителната власт. Това са Валентин Мундров, Георги Тахов, Петър Дилов, Мариан Бачев, Иван Пешев, Атанас Запрянов, Гроздан Караджов и Мирослав Боршош.

Социалистът Пешев - министър на спорта в оставка, и този на туризма Боршош бяха столични общински съветници, преди да се закълнат като членове на правителството. Спортният министър бе шеф и на ресорната комисия в общината - по младежта и спорта, но креслата в СОС по закон не се пазят за разлика от тези на народните представители.