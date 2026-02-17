На 16 хил. българчета им е разрешено да не ходят на училище – около 2%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В самостоятелна форма на обучение са около 16 000 ученици. Бройката е сравнително постоянна за последните няколко години.

Това е около 2% от всички ученици, сочи справка на Министерството на образованието и науката, изготвена по молба на “24 часа”. През 2023/24 те са били 16 420, през 2024/25 г. - 16 187, а през тази учебна година са нараснали до 16 903.

Законът за предучилищното и училищното образование допуска обучение в тази форма при определени условия, като процесът се контролира от директора на съответното училище.

Самостоятелната форма може да се организира за ученици, които по

здравословни причини, удостоверени с медицински документ,

издаден от съответната експертна лекарска комисия (определена в Закона за здравето), не могат да се обучават в дневна форма.

За ученици с изявени дарби и за навършили 16 г. може да стане и по желание на ученика или родителя, но става след решение на експертна комисия към регионалното управление на образованието. Тази форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по предметите от училищния учебен план.

Както стана ясно, 15-годишната жертва от кемпера под Околчица Александър Макулев е бил в частно училище “Космос”, но последната учебна година е отсъствал 114 дни.

Процедурата за откриване на частно училище пък е уредена в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

То може да заработи само след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Министърът или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписването.

Експертна комисия, назначена със заповед на министъра, разглежда и оценява заявленията за отваряне на частно училище и приложените документи. При необходимост се извършват проверки на място.

Изискват се данни за юридическото лице учредител, за директора,

проект за организация на образователния процес,

информация за материално-техническата база и сградния фонд и пр. Подава се и пълна информация за педагогическия състав - завършеното образование, придобитата професионална квалификация и учебните предмети, по които ще преподават съответните учители.

През учебната 2025/2026 г. в регистъра са вписани 119 частни училища.

