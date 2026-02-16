ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Весела Лечева: Много административни пречки спъват...

Катастрофа затруднява движението на кръстовище в Пазарджик

Снимка: СНИМКА: 24 часа

Заради катастрофа е затруднено движението на кръстовището между улица „Стоян Ангелов“ и булевард „Георги Бенковски“ в Пазарджик. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, предаде БТА.

Произшествието е станало в късния следобед на светофара на кръстовището, след като два автомобила са се сблъскали, единият - странично в другия, уточни Стоянов. По думите му при инцидента няма пострадали хора.

На място има екип на сектор „Пътна полиция“, който е обезопасил района и отработва случая по административен ред.

Стоянов призова водачите, които се движат в района, да шофират с повишено внимание, независимо от работещия светофар и наличието на предимство.

Полиция

