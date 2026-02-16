Съпругът на София Андреева: След като даде на Калушев над 600 000 евро заради Мексико, задлъжня на роднини с 200 000 лв.

Синът му Валери първо го лъгал, че с ламата и компанията му ще се учат на ветроходство в Гърция

Ивайло Калушев е изключително интелигентен и безспорно надарен манипулатор, който с практики от будизма, хипнотични практики и други успява да внуши на последователите си определено развитие и така да осигури финансиране на собствените си действия. Това заявява пред разследващите Валери Андреев. Той е баща на 31-годишния Валери и съпруг на София Андреева, изявяваща се в последните дни като най-ревностната защитничка на Калушев.

През 2022 г. Валери Андреев-син подава първия сигнал срещу лама Иво, в който посочва, че Калушев му е посягал сексуално, докато като непълнолетен е с него в Мексико и в открито море. От показанията на бащата става ясно как

София Андреева СНИМКА: Стопкадър ютюб Дневен ред

със заплахи и зад гърба му

София Андреева, а и синът му на три пъти успели да измъкнат по над 200 хил. евро. За да дава пари на лама Иво, жена му задлъжняла и на всички роднини.

Когато свършиха парите, съпругата ми скрои следния номер, като взе заеми от братовчеди, племенници и познати на обща стойност около 200 000 лева, които ме принуди да покрия, защото изпрати съдия-изпълнител, тъй като не си изплащаше заемите, казва бащата.

Той потвърждава, че синът му попаднал при Калушев през лятото на 2011 г., защото по време на почивка на морето прекалил с марихуаната. При ламата го завела майка му, нещо, което самата София Андреева първа призна. Момчето започнало десети клас, като живеело изцяло в село Краево в къщата на Калушев в компанията още на Деян Илиев и Невена Станева. В края на 2011 г. Валери-син съобщил, че не желае да продължава обучението си в Природо-математическата гимназия. През пролетта на 2012 г. поискал от баща си да му подпише декларация за напускане на страната. Обяснил, че групата се е сдобила с платноходка и ще ходи в Гърция, за да се учат четиримата на ветроходство. На въпроса откъде се е появила лодката, младежът обяснил, че я е купил Иво Калушев.

Година по-късно обаче бащата научил, че Калушев е продал имота си в с. Краево на съпругата му София Андреева. Имотът бил записан на името на сина Валери. Продажната цена на селската къща обаче била десет пъти по-висока от нормалната - 260 000 евро.

Заминаването за Гърция беше поредната лъжа, която ми беше сервирана, тъй като плановете били да се направи околосветско пътешествие с платноходката, на която са живеели четиримата. Шест или седем месеца плаваха по бреговете на Испания, Португалия и Африка. После четиримата решили да пресекат Атлантическия океан, като изчакали най-удобния период и за две седмици и половина успешно стигнали до Мексиканския залив, казва бащата пред разследващите.

Почти веднага Валери се върнал в България, за да иска пари от баща си, защото групата решила да се сдобие с имот в Мексико, но нямала средства.

Иво Калушев в Мексико

Валери Андреев-баща по принцип бил съгласен, но имотът трябвало да бъде записан на името на сина му или на майката София, а не на Ивайло Калушев или на някого от останалите. Валери и майка му не се съгласили, а бащата заминал в командировка. След връщането си бях решил да откажа тази трансакция. В мое отсъствие изтеглили всички възможни суми по банковите ми сметки и бяха предоставени на Ивайло Калушев. Сумата възлизаше на 260 хил. евро. След това получих остро писмо от сина ми, казва Валери Андреев-баща.

Жена му София Андреева обаче не спряла дотук. Семейството имало в банкова касета валута и инвестиционно злато на стойност 200 000 евро. Тя била опразнена напълно. С парите групата си осигурила курсове по подводничарство, закупуване на екипировка и ремонт на имота в Мексико.

Реално съпругата ми ги е издържала, докато бяха в Мексико, категоричен е мъжът.

В края на 2016 г. Валери-младши се появил отново в България с ново искане за парична трансакция. Той представил на баща си бизнес план, тъй като районът на Канкун, където групата се подвизавала, бил много популярен сред американски и европейски туристи.

Планът беше абсолютно дилетантски и твърдо отказах. Седмица синът ми настояваше с наглост, нахалство и заплаха, че ще разпространи слух за мен, че като малък съм го излагал сексуално. Бях шокиран и потърсих съдействие от съпругата ми, въпреки че бяхме в много хладни отношения, но тя беше живяла с нас и знаеше, че е абсолютна лъжа. За мое учудване тя каза, че не може да гарантира, че Валери не говори истина. Прекъснах отношения с него, при което той замина за Мексико след неуспешен опит за нови финансови инжекции.

Няколко месеца по-късно Валери писал на баща си, че се прибира, защото се скарал с Калушев и групата му. София Андреева заминала по спешност за Мексико, за да установи причините. Връщайки се, обвинила сина си, че е изцяло виновен за разрива, и застанала на страната на Калушев.

Зарадвах се и започнах да подкрепям сина си Валери във всички негови начинания. Той завърши вечерна гимназия по ускорен курс и се записа в Нов български университет. Започна да живее с девойка, което продължава и досега. Като награда му осигурих реализиране на негова мечта като действащ будист да посети Непал и да изкачи специалните маршрути на Хималаите до 6500 метра височина, казва бащата. Той научил тези дни за сексуалните посегателства от страна на Калушев.

Познавайки моето отрицателно отношение към хомосексуализма, го е възпирало да коментира с мен тези проблеми. Синът ми е споделил с майка си, но тя ги е отхвърлила като лъжи и е останала на страната на Иво Калушев и компания вследствие на дълбоката манипулация, с която е обработвана непрекъснато, казва мъжът.

Той споделя, че през 2018 г. в семейството имали трагичен случай - болната им от шизофрения дъщеря се самоубила. Но вместо семейството да се сплоти, се отчуждило още повече, защото жена му решила, че дъщеря им е отишла по собствено желание на по-добро място. Последните 4 - 5 г. съпругата му се прибрала в дома им с увереността, че също е скъсала отношения с Калушев и групата му, което обаче се оказало лъжа.

Аз се опитвах да ѝ вярвам въпреки уверенията на сина ми, че лъже и поддържа непрекъснати контакти с групата на Калушев.