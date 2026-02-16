Тайни на лама Иво Калушев заключени в телефона на Деян Илиев

Отказал да даде кода, ще го отварят със специален софтуер

Мъжът заминал за Мексико след два разпита

Деян Илиев-Мексиканеца е отказал да отключи телефона си, за да помогне на разследването, научи “24 часа”.

Мъжът е от близкото обкръжение на Ивайло Калушев и пръв открива труповете на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев в двора на хижа “Петрохан”.

Апаратът на Деян Мексиканеца е иззет като доказателство. След двата си разпита по случая Илиев е напуснал България и вероятно вече е Мексико.

Илиев не е дал обяснение защо пази телефона си и каква информация има в него, освен есемеса, който е получил от Калушев на 1 февруари.

“Сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили”, пишело в съобщението. Това ще е вторият случай със заключен апарат по знаково разследване от последните години.

На 16 август 2023 г. беше убит Алексей Петров, а престъплението още не е разкрито. Телефонът на бившата барета също беше иззет по разследването, но се оказа, че у нас не може да бъде отключен. Наложи се прокуратурата да търси помощ от ФБР, но и те не успяха да помогнат.

Случаят с Деян Илиев обаче не е такъв. Нито моделът е висок клас като на Петров, нито е криптиран с допълнителни защити. В МВР има специален софтуер за тази цел, купен през миналата година.

Деян Илиев е напуснал страната миналата седмица. Преди това е разпитан два пъти като свидетел, като при втория разпит е бил с адвокат от известна столична кантора. Домът му в село Гинци е претърсен. Оттам е иззет и въпросният телефон.

Тъй като Деян Илиев е само свидетел, няма пречки да пътува свободно. Хванал е самолет за Испания, а оттам е излетял за Мексико, където живее с приятелката си Лола.

В неделя Ралица Асенова, майка на застреляния Николай Златков, заяви пред Нова тв, че Деян Илиев е изчезнал. От години той живее в Мексико, а в началото на 2025 г. е купил къща в близкото до хижа “Петрохан” село Гинци. В Мексико обаче той се води собственик на имота, който са обитавали заедно с Ивайло Калушев и другите от затворената общност. Купен е с парите на София Андреева, майка на един от свидетелите - Валери Андреев.



Когато всички от групата се прибират в България, само Деян Илиев остава да живее в Мексико. До началото на 2025 г., когато и той се прибира у нас. Тогава е отдал под наем къща, за която твърди, че е проектирал сам. Предполага се, че е на жена му Лола.

Деян Илиев се е запознал с Ивайло Калушев, когато е бил на 16 г. Имал е проблеми, както всички деца, отглеждани от бъдещия лама. Първо е посещавал негов курс, после е заживял с него в къщата в ботевградското село Краево. Бил е най-близкият му човек повече от десетилетие и втори в йерархията. Илиев е част от екипажа на лодката, с която Калушев повежда последователите си на презокеанско пътуване, и е част от групата, която се установява за над 5 г. в Мексико с финансовата помощ на София Андреева.

Гилзите в хижата не са стреляни с оръжие, АТВ-та и джипове не са ходили дотам на 1 февруари

По земята на първия етаж имаше разпръснати много гилзи, десетки на брой, точно като на филм с голяма престрелка. Бяха с дължина 3-4 сантиметра, дебелина около 7-8 милиметра. Не бяха патрони за пистолет, а по-дълги и по-дебели. Това казва в показанията си Деян Илиев, който отива до хижата на приятелите си на 2 февруари. Тогава покривът още гори. С него е приятелката му Лола, която разказва, че Деян е треперил и е плачел.

Гилзите в хижата провокираха още конспиративни теории за външни хора, които са били на мястото и евентуално са участвали в убийството на тримата.

В понеделник от МВР потвърдиха за гилзите в хижата, но се оказа, че не са изстреляни от оръжие.

“Установени са множество гилзи в различни помещения. Били са деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители. При огледа са установени също и куршуми, върху които няма следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни”, съобщиха официално от МВР.

Според експертите по балистика в Научния институт по криминалистика намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие. Ако патроните не са поставени и заредени в оръжие, в условията на пожар барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава изгаря бързо, налягането в гилзата нараства, разкъсва се и куршумът се отделя.

Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумите обикновено не развиват скорост като при изстрел с оръжие и може да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел.

Освен за гилзите в хижата Деян Илиев споделя, че на 1 февруари около 15 ч е забелязал в местната кръчма мъже с АТВ-та. Веднага се обадил на Ивайло Калушев, за да го предупреди, че може да тръгнат към хижата. Ламата му благодарил. Според данните от разследването обаче той вече е заминал в посока връх Околчица. Според камерите пред хижата той потегля с Николай и Александър малко след 10 ч. За последно тримата от хижата са заснети да влизат и излизат от горящата постройка малко преди 21 ч вечерта.

“Сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили. Върни се в Мексико”, му написал Калушев. Деян Илиев обаче само е преразказал посланието в разпита си, защото не пази съобщението - изтривали се автоматично.

АТВ-тата обаче също породиха версии, че мъжете с тях имат нещо общо с преспъплението.

По същия начин в дните след откриването на труповете приятелка на един от мъжете говореше за черни джипове, които пътували към хижата. Оказа се, че такива има, но са от арсенала на планинските рейнджъри и не са минавали по маршрута към и от хижата.

