Над 3800 юридически лица у нас са регистрирани като религиозни организации - нито плащат данъци, нито се отчитат

В България има 3843 юридически лица регистрирани по 94.91 - религиозни организации. Т.е. не плащат данъци, не се отчитат никъде за нищо, а голяма част пряко или непряко получават субсидии като вероизповедания, от държавен фонд Земеделие, еврофондове и други. Това пише в публикация във Фейсбук Боян Юруков, който е част от националния съвет на ДБ.

Юруков посочва, че 29 от тях притежават изцяло или имат дялово участие в 37 други юридически лица с издателска, хотелиерска, ресторантьорска дейност, управляващи недвижими имоти и други.

Според данните за собствеността на кадастъра те притежават поне 6665 поземлени имота в страната, 2763 сгради и 877 апартамента. "Имам съмнения за още 22 хиляди поземлени имота и 1100 сгради. Общо до тук намерих, че държат 6% от земята в България. Опитвам се да разделя тези, които са наистина тяхна собственост от такива, за които има просто някакви договори и други връзки", пише той, като прикачва и няколко снимки, на които посочва, че се виждат имотите в София, Пловдив, Рила и Монтана.