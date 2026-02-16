След сигнал на кмета на Бистрица за незаконни сметища му запалиха колата и къщата, докато вътре спи детето му (Обзор)

Самуил Попов видял двама да бягат с мотор, полицията задържа петима. Миналия юли маскирани с бухалки нахлуха в кметството

Два дни след като кметът на Бистрица Самуил Попов е подал сигнал за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци, в нощта срещу понеделник бяха запалени колата и къщата му. На горния етаж спели жена му и малката им дъщеричка. На първия живее племенникът на кмета с майка си, като по това време на гости им били младежи, приятели на момчето. Сигналът е подаден около 1,30 ч., обявиха от МВР.

Съпругата на Попов и детето им избягали от дима на малка тераса. Кметът успял да види двама мъже, които изчезнали с мотор.

“Чух силен гърмеж. Отидох да погледна и видях, че гори автомобилът, който е вътре в двора. После усетих и дим и разбрах, че гори и къщата”, разказа Попов пред bTV. На камерите се виждало как двама влизат в двора с червени туби. Единият полива с течноста колата, а другият - входната врата на къщата. Палят и бягат. Петима бяха задържани в понеделник вечерта за палежа на къщата и колата на кмета на Бистрица.

Работи се по всички възможни версии, обясниха от СДВР. Входовете и изходите на селото бяха завардени, а вечерта в понеделник полицията съобщи за 5-има задържани, от които четирима са с множество криминални прояви. Разследващите имали данни и за маршрута на мотоциклета. Полицейското присъствие в района остана засилено.

Сигналът на Самуил Попов е до РИОСВ и до район “Панчарево”, в който влиза Бистрица. Той е за незаконно депониране на земни маси и строителни отпадъци в селото, включително в дерета и естествени водооттоци. Кметът настоява за незабавна и комплексна проверка. Посочил е, че тези действия

се извършват с тежка строителна техника

“Това не е просто изхвърляне на пръст. Това е нерегламентирано депониране в дере - естествен водоотток, който при обилни валежи поема огромни водни маси. Какъв е рискът? Насипването на земни и строителни маси в дерета променя водния режим. Водата няма къде да се оттича. Почвата се напоява, тежестта нараства. Свлачище - бързо, внезапно и неконтролируемо.

Точно това се случи в “Елените”

на 3 октомври. Тогава свлачище, предизвикано от човешка намеса и натрупване на земни маси, доведе до катастрофални последици. Днес виждаме същите предпоставки - тук, сега, пред очите ни”, пише кметът във фейсбук.

Попов предупреждава и че това застрашава хора, имоти, пътища и природата. Иска проверката да установи законността на дейностите, да се изяснят собствеността и наличието на разрешителни, а при открити нарушения - незабавно дейностите да се спрат и да се наложат санкции.

Това не е първата физическа атака срещу бистришкия кмет. През юли миналата година двама мъже с черни маски, ръкавици и с бухалки нахлуха в кметството. В този момент обаче там била само секретарката му, която изпаднала в стрес. Самият Попов бил в “Пирогов”, за да придружи пострадал жител на селото.

“Един приятел ме попита какво са искали от мен. Отговорих му, че вероятно са искали да разговаряме, но не са оставили съобщение”, написа тогава кметът във фейсбук. Засегнал е нечии интереси с работата си, убеден бе той.

За “незабавна, видима реакция от държавата - още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали”, настоя кметът на София Васил Терзиев в понеделник. От Столичната община припомниха, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали за незаконни сметища, както и за отправени към него заплахи. По тях са извършвани проверки, но палежът сега поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и нуждата от реална превенция. Кметът на Бистрица Самуил Попов

“Защо всеки път сценарият е един и същ - има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство. Къде са превантивните действия на службите? Къде са МВР и Даниел Митов?”, пита Терзиев и иска “бързо, прозрачно и резултатно разследване”, което

да установи не само извършителите, но и подбудителите

Сплашването на представител на местната власт бе остро осъдено и от шефа на СОС Цветомир Петров. Групата съветници на ПП-ДБ също излезе с остра позиция.