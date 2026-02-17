ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна и Русия сядат на нови мирни преговори днес

Кирил Борисов: Деян е дал много ценна информация на разследващите

КИРИЛ БОРИСОВ

Всички свидетели говорят, че тези хора са били добри професионалисти, духовно извисени, особено родителите на децата, които са били на обучение при тях. Единствено бащата на едно от момчетата изказа опасенията си. Той е богат човек и е в конфликт с майката. Това е бащата на Валери. Това коментира журналистът от "24 часа" Кирил Борисов по БНТ по повод случая "Петрохан".

Деян Илиев е само свидетел. Няма никакво основание един свидетел да бъде ограничаван да пътува. Предполагам , че когато бъде призован втори път, ще продължи да съдейства на разследването, каза още Борисов.

Деян е бил в периферията, както и родителите, които в момента говорят. Той е дал много ценна информация на разследващите, коментира още той.

Едва ли ще научим официално някога, че Ивайло Каушев е бил сътрудник на ДАНС, каза още Борисов.

КИРИЛ БОРИСОВ

