Украйна и Русия сядат на нови мирни преговори днес

Съсед на Ивайло Калушев в с. Българи: Веднъж видях едно детенце и жена

Къщата на Ивайло Калушев в село Българи кадър: Нова тв

"Само колите съм виждал, когато минаваха оттук. Никога не ни поздравяваха. Те минаваха с колите набързо. Стоварваха се тук и толкова". Това коментира Киро Стоянов, Съсед на Ивайло Калушев в село Българи пред бТВ.

В понеделник екипи на „Криминална полиция" към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и Районното управление в Царево претърсиха и имота на Калушев в бургаското село Българи

По думите му минавали джипове - високо оборудвани.

"И ми правеше впечатление, че някаква, може би, техника да са имали в джиповете", коментира Стоянов.

"Само веднъж видях едно детенце и една жена. Детенце - може би на 10-12 години. Повече не съм", посочи той.

Къщата на Ивайло Калушев в село Българи кадър: Нова тв

