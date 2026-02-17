Румяна Коларова: Служебният кабинет е тройна коалиция между Радев, ПП-ДБ и БСП

Има няколко въпроси около министрите на Андрей Гюров. Първият е доколко са негови и ще има контрол над тях. Ясно е, че много са далеч от нето. Назначаването на Румяна Бъчварова за вицепремиер показва, че тя административно ще управлява. Тя е наясно как функционира Министерския съвет, каза проф. Румяна Коларова пред Би Ти ВИ. Другият въпрос е дали всеки министър няма да работи на свои крак. Кой ще им търси отговорност, ако се случи някаква отговорност, каза още Коларова. Според нея големят въпрос е за сламените хора. Ако Клисурски е финансов министър на мен ми е много ясно, че там ще командва Асен Василев, каза още тя.

Министрите ще си играят в собствени коридори. И въпросът е как ще се организират изборите и Бъчварова е готова да се защити за честни избори, каза доц. Мария Пиргова. Тя смята, че България е част от огромната вълна на промяна. Малките партии ще отпаднат - МЕЧ, "Величие". "Възраждане" ще влезе с малко, каза още тя. Предполага, че бъдещото правителство ще е от две партии - Около Радев и БСП.

Отговорността, която се очаква от служебния кабинет е неговият хоризонт. Негова основна и първа задача е да спре контролирания и купен вот, каза социологът Елена Дариева.

Това е кабинет - тройна коалиция - Радев, ПП и БСП, каза още Коларова. И обясни, че политическия проект около Румен Радев ще е на първо място.