Пощите поемат договорите за втора пенсия

Терзиев поиска държавата да осигури охрана на кмета на Бистрица

Даринка Илиева

Васил Терзиев Снимка: Столична община

Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му. Зад подобни атаки стои не само един избран представител, а семейство и деца, които живеят със страх. Публичната длъжност не трябва да е присъда за близките ти. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Кметовете - независимо от партията и политическия им цвят - трябва да работят спокойно. Ние сме най-близо до хората и когато един кмет бъде сплашван, това е натиск върху цялата общност. В последните години видяхме различни форми на атаки - срещу мен, срещу Благомир Коцев, продължават и тези срещу Самуил Попов. Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа. Ресурсът за охрана трябва да бъде насочен там, където има реален риск - към служителите, които са обект на заплахи заради работата си, вместо към самозабравили се депутати, които ги е страх да посрещнат "народната любов" на улицата, заявява Терзиев.

