Пощите поемат договорите за втора пенсия

Продължава делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

Бащата на детето обвини вещото лице в манипулации

В Окръжния съд в Плевен днес продължава заседанието по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. Обвиняем е 65-годишният Георги Александров. Адвокатите му искат постоянният му арест да бъде изменен в по-лека мярка за неотклонение, съобщава Нова.

В понеделник Николай Попов, баща на момичето, който стана активист срещу „войната по пътищата" и оглави гражданско недоволство срещу несправедливите присъди за виновниците за смърт на пътя, съобщи, че липсват снимки, по които е изготвена експертизата по делото.

До момента са разпитани свидетели и вещи лица, изготвили психолого-психиатрични и съдебномедицински експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража".

Николай Попов с останалата завинаги на 12 г. Сияна, заради която подхвана борба срещу мафията, която погубва.

