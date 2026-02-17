Кметът на Бистрица: Бях буден и чух експлозия, къщата беше задимена

Палежът е в две части. При колата и на входната врата на къщата, което предизвика задимяване в цялата къща и съответно може да се третира като опит за убийство. Така кметът на село Бистрица Самуил Попов коментира в "Денят започва" по БНТ палежа в дома му миналата нощ.

"Аз бях буден и чух експлозия, но жена ми и детето спяха. Не знам на първия етаж племенникът ми дали е бил буден, той е бил с приятели. Около 10 човека има в къщата. Запалва се вратата. Ако всички бяха заспали, имаше заспали хора, можеше да не се събудят", каза Самуил Попов, кмет на Бистрица.

Попов призова компетентните органи да си свършат работата.

"Разследващите органи трябва да си свършат работата и да се превъзпитат тези лица, да им се отнеме възможността да бъдат заплаха за обществото. И да се действа превантивно спрямо другите членове на обществото."

Кметът на Бистрица съобщи, че няма лични врагове, но покрай работата си може да е създал такива.

"Осмисляйки, преспивайки, гледайки колата, имам кадри колко е задимено вътре в самото помещение, от което може да се предположи, че това не е съвместимо с живота, ако си в къщата. Това говори за някаква злоба, някаква жестокост, която не мога да разбера каква е. И се надявам държавата да си свърши работата чрез всички нейни органи и институции, включително прокуратура, най-вече. Лични врагове нямам, но в процеса на работата ми явно си създавам."