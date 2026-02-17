Кои са мистериозните мъже с АТВ-та от случая "Петрохан"

Група от 10–12 мъже, придвижващи се с АТВ-та, е била забелязана в района на хижа „Петрохан" часове преди смъртта на трима от обитателите ѝ – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Седмица по-късно под връх Околчица бяха намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Деян Илиев е човекът, който намира труповете пред хижа "Петрохан" на 2 февруари и пръв подава сигнал за случилото се там.

Според показанията на Деян Илиев, снети от разследващите, въпросните мъже с АТВ-та са били в заведение в близкото с. Гинци, съобщава Mediapool. След като ги забелязал, разказва Илиев, той веднага пратил съобщение на Ивайло Иванов. Последният му благодарил. Няколко часа по-късно Илиев получава съобщение от Ивайло Калушев, считан за лидер на групата, обитавала хижата.

Деян Илиев свидетелства, че около "19.45-19.50 получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително – нещо като прощално писмо". По думите му "съобщението звучеше като: сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и "върни се в Мексико".

Илиев казва, че съобщенията не са запазени, защото телефонът му е настроен да ги изтрива автоматично.

Деян Илиев е един от близките на Ивайло Калушев, но не живее с останалите в хижата край Петрохан, а в близкото село Гинци заедно с жена си Лолита, която е мексиканка.

Илиев казва, че ден преди да се качи до хижата пробвал да се свърже с Калушев и останалите трима мъже там, но телефоните им са изключени или са извън обхват.

"Това беше много странно, защото хижата по принцип имаше покритие на операторите и само на определени места сигналът се губеше", отбелязва той. Деян Илиев казва, че не е отишъл до хижата, "защото атмосферните условия бяха станали много лоши – силен снеговалеж".

На 2 февруари обаче Деян получил обаждане от майката на Ивайло Калушев, която му е казала, че "била получила някакво съобщение с много притеснително съдържание от него". Деян Илиев се качил се е до хижа Петрохан около 9.30 часа.

МВР вече са ги открили и разпитали. Тези мъже били на офроуд обиколката, организирана от човек, който често кара в района. Първоначално групата е по-малка, но по пътя срещат и други хора с АТВ-та, които се присъединяват. Така стават общо 12 човека.

Това става ясно две седмици след кървавата трагедия, около която се завъртяха толкова противоречиви версии, нито една от тях обосновани и доказани.

На 1 февруари хората с АТВ-тата обикалят по горски пътища из местността, а около 14.30 ч. се насочват към Петрохан и малко след това спират на мястото, от което се отклонява пътят към хижата. Там се разминават с изцапан черен джип, в който се возят двама мъже.