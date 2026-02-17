80-годишен остава без книжка за 1,5 г., потрошил мъж на пешеходна пътека в Асеновград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От удара били счупени три кости на ходилото на десния крак на пострадалия

Условна присъда от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години договори 80-годишен водач, помел мъж на пешеходна пътека в Асеновград. Шофьорът остава и без книжка за година и половина.

Инцидентът станал на 13 януари м. г. Пешеходецът започнал да пресича, но вместо да му даде път, водачът го блъснал с опела си. От удара били счупени три кости на ходилото на десния крак на пострадалия.

Шофьорът признал вината и сключил споразумение с прокуратурата, одобрено вече от Районния съд в Асеновград. Съставът ще разясни на пешеходеца възможността да заведе гражданско дело срещу водача за преживените травми.