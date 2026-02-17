ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

80-годишен остава без книжка за 1,5 г., потрошил мъж на пешеходна пътека в Асеновград

Ваня Драганова

[email protected]

2260
Инцидентът е станал на пешеходна пътека. Снимка: Архив

От удара били счупени три кости на ходилото на десния крак на пострадалия

Условна присъда от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години договори 80-годишен водач, помел мъж на пешеходна пътека в Асеновград. Шофьорът остава и без книжка за година и половина. 

Инцидентът станал на 13 януари м. г. Пешеходецът започнал да пресича, но вместо да му даде път, водачът го блъснал с опела си.  От удара били счупени три кости на ходилото на десния крак на пострадалия. 

Шофьорът признал вината и сключил споразумение с прокуратурата, одобрено вече от Районния съд в Асеновград. Съставът ще разясни на пешеходеца възможността да заведе гражданско дело срещу водача за преживените травми. 

