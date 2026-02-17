"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Публична покана за избор на изпълнител

С предмет „Абонаментно почистване на офис помещения на МОМ“ по проект BG65AMPR001-2.001–0002 „Обучение по български език на законно пребиваващи мигранти“ по договор № 812108-61/10.09.2024 г., проект BG65AMPR001-2.001-0015 „Предоставяне на подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България“ по договор № 812108-59/10.09.2024 г., проект BG65AMPR001-2.001-0003 „Информационни центрове за мигранти – подкрепа за социално включване на мигранти в България“ по договор № 812108-62/10.09.2024 г., проект BG65AMPR001-1.003-0001 „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“ по договор № 812108-2/30.01.2025 г., и проект BG65AMPR001-1.003-0002 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца - бежанци в България“ по договор № 812108-31/20.06.2025 г., финансирани по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 2359 ч на 04.03.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 1000 ч. на 06.03.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция.