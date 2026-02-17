Фирма поиска да гори отпадъци на 2 места в Пловдив, отказаха й

Въздухът в града и без това е замърсен, мотивират се от РИОСВ

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив поряза намерението на фирма да изгаря неопасни отпадъци - трици и изрезки от мебелни плоскости, и да произвежда пелети от тях в двете си бази в града. Отказът е потвърден от Административния съд.

Мотивите за решението на екоинспекцията са, че материалите и предвидената дейност не отговарят на законовите изисквания за биомаса по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Инвестиционното намерение е планирано в урбанизирана територия – в районите „Южен" и „Северен", в близост до учебно заведение и хотел, а това са обекти, подлежащи на здравна защита, а в случая не са спазени нормативно определените отстояния. Експертите на институцията са отчели и същественото обстоятелство, че Пловдив има превишения на нормите за фини прахови частици, азотен диоксид и полиароматни въглеводороди, което изисква особено стриктен превантивен подход при допускане на нови източници на емисии.

Решението на Административния съд в Пловдив не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.