ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пощите поемат договорите за втора пенсия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22300909 www.24chasa.bg

Фирма поиска да гори отпадъци на 2 места в Пловдив, отказаха й

24 часа Пловдив онлайн

680
Мръсен въздух

Въздухът в града и без това е замърсен, мотивират се от РИОСВ

Регионалната инспекция по околната среда и водите  в Пловдив поряза намерението на фирма да изгаря неопасни отпадъци - трици и изрезки от мебелни плоскости, и да произвежда пелети от тях в двете си бази в града. Отказът е потвърден от Административния съд. 

Мотивите за решението на екоинспекцията са, че материалите и предвидената дейност не отговарят на законовите изисквания за биомаса по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Инвестиционното намерение е планирано в урбанизирана територия – в районите „Южен" и  „Северен", в близост до учебно заведение и хотел, а това са обекти, подлежащи на здравна защита, а в случая не са спазени нормативно определените отстояния. Експертите на институцията са отчели и същественото обстоятелство, че Пловдив има превишения на нормите за фини прахови частици, азотен диоксид и полиароматни въглеводороди, което изисква особено стриктен превантивен подход при допускане на нови източници на емисии.

Решението на Административния съд в Пловдив не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС. 

Мръсен въздух

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите