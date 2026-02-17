Шофьори се сбиха във Велико Търново след засечка на пътя

Досъдебно производство за хулиганство е започнато в полицията във Велико Търново. Вчера около 19 ч. в полицейското управление е получен сигнал за пътен инцидент на ул. «Магистрална» в областния град. Нямало катастрофа, но единият е сякъл пътя на другия шофьор до бирената фабрика, уточниха от пресцентъра на ОДМВР - Велико Търново.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че между водачите на два леки автомобила е възникнала разпра, която е прераснала в сбиване. В резултат на това 40-годишнен местен жител е получил удар в областта на главата и е било счупено страничното огледало на автомобила му.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че другият участник в разпрата е 28-годишен от София. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.