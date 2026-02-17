ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Боршош отчете: рекорден ръст на туризма п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22301020 www.24chasa.bg

Наталия Киселова: Целта ни е да завършим мандата си по достоен начин, нямаме ангажименти към съвместното управление

1280
Наталия Киселова Снимка: Пресцентър БСП

"Целта на нашата парламентарна група е да завърши мандата си по един достоен начин. Нямаме ангажименти към съвместното управление". Това заяви председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" доц. Наталия Киселова в предаването "Денят на Дарик".

"Изборът на Крум Зарков е не просто шанс за БСП и левицата, а шанс за обновяване на партийния модел в страната", коментира още Киселова.

По нейните думи конгресът на партията е задал посока на консолидация, а не на разделение. "Разбирането е, че заедно сме много по-силни, отколкото всеки по отделно", каза тя.

По думите на Наталия Киселова предстои откровен разговор в парламентарната група на БСП-ОЛ относно ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс. Тя припомни, че на последното гласуване левицата е била разделена по въпроса за броя на избирателните секции в страните извън ЕС. "Моето разбиране е, че не трябваше въобще да се променя каквото и да е положение в Изборния кодекс, с оглед малкото време до предстоящите предсрочни парламентарни избори", подчерта народният представител.

Според Наталия Киселова идеологията в политиката не бива да бъде отричана. "Без левица политическият живот у нас би бил осакатен. Мисля, че БСП-ОЛ ще бъде изненадата на предстоящите избори. Твърде рано някои ни отписаха", категорична бе тя.

По думите на Киселова "голяма човешка трагедия" като тази в Петрохан не бива да се използва в интерес на която и да е политическа сила, както, за съжаление, се е случило през последната седмица в Народното събрание.

Наталия Киселова Снимка: Пресцентър БСП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите