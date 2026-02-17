Собственици на имоти в курорта Св. Константин искат повече полиция през лятото

Предвижда се Община Варна да поеме част от разходите за командировани полицейски служители през туристически сезон 2026 г. в к.к. Св. св. Константин и Елена.

Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност" към Общински съвет – Варна, на което беше разгледано писмо от собственици на имоти в комплекса с искане за съдействие за осигуряване на допълнително полицейско присъствие през активния летен сезон, съобщават от пресцентъра на институцията.

Към момента не е уточнено какъв финансов ресурс ще бъде отделен за покриване за разходите.

В писмото се настоява да бъдат командировани щатни служители на МВР, които да следят за сигурността на туристите в периода от юни до септември 2026 г. Предлага се средствата за командировъчните разходи да бъдат осигурени чрез бюджета от направление „Разходи, финансирани с приходи от туристически данък" или от друг подходящ източник по преценка на администрацията.

За летния период щатният състав на Пето РУ на МВР-Варна, който отговаря за територията на к.к. Св. св. Константин и Елена, е недостатъчен и затова е подпомаган от командировани от страната служители на МВР. При увеличения туристически поток е необходим засилен контрол върху безопасността на движението и правилното паркиране, се посочва в писмото.

Общинските съветници дадоха положително становище на искането и го препратиха към комисията по финанси и бюджет.

Членовете на комисията подкрепиха и друго писмо на собствениците на имоти в к.к. Св. Св. Константин и Елена.

В него те се обръщат към Община Варна с молба да предприеме действия за придобиване на имот, който се намира в курорта, за което вече има решение на Общински съвет – Варна.

Целта е на територията на имота да бъде изграден мултифункционален комплекс за обществено обслужване в областта на туризма, културата и спорта.

„Взимайки под внимание все по-растящата нужда в района да бъде реализиран такъв проект в услуга на обществото и туризма, настояваме Община Варна да предприеме стъпки към реализиране на процеса по придобиване в собственост на поземления имот", се посочва в писмото.

Сред исканията на собствениците на имоти е да бъде извършен неотложен ремонт на входно-изходната пътна артерия на курортния комплекс.

Отсечката е част от пътя от кв. Виница до к.к. Св. св. Константин и Елена.

От Община Варна посочиха, че за обекта вече има избран изпълнител за инвестиционно проектиране, като предстои подписване на договор. След изготвянето и съгласуването на проекта ще бъде издадено разрешение за строеж.

Към момента обаче не е осигурено финансиране за изпълнение на строително-монтажните работи. В тази връзка местната администрация е предприела действия за търсене на държавна подкрепа чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Собствениците настояват също за проектиране, изграждане, основен ремонт и рехабилитация на част от уличната мрежа в комплекса.

Отговорът на администрацията е, че в момента се подготвя документацията за провеждане на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционните проекти. След изготвянето и съгласуването на проектите ще бъдат издадени разрешения за строеж, а Община Варна се ангажира да осигури необходимото финансиране за изпълнение на строително-монтажните работи.