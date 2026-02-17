ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха починала жена в дома й в Кюстендил

Снимка: СНИМКА: 24 часа

Откриха починала жена в дома й в Кюстендил. 43-годишна жена е намерена мъртва в дома си в кв. „Изток" в понеделник, съобщиха от полицията. При извършения оглед на място от дежурна полицейска група следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

В неделя пък бе открит починал в дома си в Кюстендил 55-годишен мъж. При извършения оглед от дежурна полицейска група следи от насилие не са открити, трупът е закаран за аутопсия.

Полиция

