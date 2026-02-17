ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Намериха вейпове с канабис в кола и къща на 25-годишен

Тони Маскръчка

1124
Намериха вейпове с канабис в кола и къща на 25-годишен. Снимка: Twitter/@OpenEyeComms

В понеделник при извършена проверка на лек автомобил „Форд", управляван от 25-годишен мъж, кюстендилски полицаи са открили вейп устройства. Последвали са процесуални действия в имота му в с. Слокощица. Там са открити и иззети 79 устройства за пушене, тип вейп, съдържащи напоени тампони с жълто-кафява течност. При направения тест веществото е реагирало на канабис.

Досъдебно производство за притежание с цел разпространение наркотично вещество е образувано в РУ Кюстендил. Уведомена е прокуратурата.

Полицаите от РУ - Кюстендил са образували и бързо производство за притежание на наркотично вещество, след като при проверка са открили у 18-годишно момиче от с. Соволяно устройство тип вейп с контейнер. Съдържанието е реагирало на канабис при направения полеви тест. За случая е уведомена прокуратурата.

