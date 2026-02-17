"Пирогов" въвежда пропускателен режим за пациенти и посетители

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" въвежда регламентиран пропускателен режим за служители, пациенти, придружители и посетители с цел подобряване на сигурността и контрола на достъпа в лечебното заведение.

Достъпът до сградите на лечебното заведение ще се осъществява само през определени служебни входове от страната на бул. "Пенчо Славейков", между аварийното стълбище на Централен корпус, Високо тяло на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД и Детска противошокова зала; откъм локалното платно на бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен"; и от страната на ул. "Шандор Петьофи".

Достъпът до Мултипрофилно спешно отделение (МСО) на пациенти, постъпващи с екипи на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или с екипи на други лечебни заведения ще се осъществява само през Централния вход на лечебното заведение, намиращ се от страната на бул. "Пенчо Славейков".

Деца под 18 години и техните придружители ще преминават през входа на спешното отделение за деца, намиращ се от страната на бул. "Пенчо Славейков". При необходимост гражданите ще удостоверяват самоличността си.

При извънредни ситуации – като епидемии, бедствия или аварии – е възможна временна реорганизация на режима. Заповедта не се прилага за органите на МВР, пожарната и съдебните власти, когато действат в рамките на законовите си правомощия.

Контролът по изпълнението е възложен на отдел "Сигурност" към болницата.