Заявления за новия Обществен съвет по околна среда в Русе се подават до 20 февруари

На 25 февруари (сряда) от 17:30 часа в зала „Св. Георги" в сградата на Община Русе, пл. „Свобода" № 6, ще се проведе заседание за свикване и конституиране на Обществения съвет по околна среда. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Във връзка с формирането на състава на Съвета, заявления за членуване в него се приемат в срок до 20 февруари 2026 г. (включително). Документи могат да подават представители на неправителствени, професионални и браншови организации, граждански сдружения, експерти и активни граждани с интерес и опит в сферата на околната среда, както и на държавни институции.

Желаещите да се включат трябва да подадат заявление на електронния адрес: [email protected] или в деловодството на Община Русе. Документите могат да бъдат написани в свободен текст, но е необходимо да съдържат трите имена на гражданите или наименованието на неправителствените организации, адрес и телефон за връзка.