Илияна Йотова приема Андрей Гюров за разговори за съставяне на служебен кабинет в сряда

9852
Президентът Илияна Йотова връчи папката с мандата за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров и му даде 1 седмица да подреди кабинета. Снимка: Велислав Николов

На 18 февруари (сряда) от 12:00 ч. на „Дондуков" 2 държавният глава Илияна Йотова ще приеме кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на служебно правителство.

Йотова връчи папката с мандата за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ на 12 февруари.

"Очакванията към вас са изключително големи. Ние, българските граждани искаме провеждането на честни, прозрачни, добре подготвени и проведени избори за Народното събрание. Очакваме да защитите всеки наш глас, защото правото на избор е едно от най-висшите права, извоювани в човешката история. Очакваме изборите да се проведат според правилата, Конституцията и законите на България, за да гарантират стабилна, правова, сигурна държава", каза Йотова при връчването на папката и напомни, че има едноседмичен срок да върне мандата изпълнен.

Илияна Йотова трябваше да избере измежду 5-има от т.нар. домова книга.

Освен Гюров, готовност да се заемат със съставянето на служебен кабинет дадоха още и зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Президентът Илияна Йотова връчи папката с мандата за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров и му даде 1 седмица да подреди кабинета.

