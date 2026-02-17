"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Публична покана за избор на изпълнител

С предмет „Осигуряване на превод“ по проект BG65AMPR001-2.001-0016 "Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграция" договор №812108 - 60/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0009 „Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“ договор №812108-63/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-1.003 „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“ по договор № 812108-2/30.01.2025г., финансирани по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г. и процедура BG65ISPR001-3.004-0001 „Повишаване на осведомеността за рискове от трафик на хора и подкрепа за жертви на трафик“ договор №812108-75/ 30.10.2024г., финансиран от Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 2359 ч на 04.03.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020



Разглеждането на офертите ще се извърши от 1000 ч. на 05.03.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция.