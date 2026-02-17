Иззеха 500 ментета на дамски чанти и портмонета в Димитровград

Стоки с лого и надпис на популярни търговски марки са иззети при полицейска проверка между Хасково и Димитровград на автомобил с пътници от региона на Кърджали снощи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР(ОД на МВР) в Хасково.

Автомобилът, шофиран от 21-годишен мъж от кърджалийското село Перперек, е спрян на кръгово кръстовище между двата града. В хода на контрола служителите са открили 500 дамски чанти и портмонетата с изображения и надпис на запазени търговски марки, без за тях да бъде представено разрешение на правопритежателя. Пред служителите спътничка в колата- 32-годишна жена, жителка на село Чифлик, е признала, че стоката е нейна. Тя е предала нередовните артикули на разследващите с протокол.

Последните случаи на задържани стоки поради съмнения, че са имитации на популярни марки в региона на Хасково, са от граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ и бяха съобщени от пресцентъра на Агенция „Митници“ на 11 февруари. Проверките са извършени в края на януари и началото на февруари т.г. на четири товарни автомобила и три автобуса, влизащи в страната от Република Турция. При тях са задържани общо 27 480 различни стоки със съмнение за нарушени права върху интелектуалната собственост.