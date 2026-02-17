ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Връщат за ново разглеждане делото срещу Кристина, ...

20 души са пострадали при катастрофи, но няма загинали за последните 24 часа

Пострадали 20 души при катастрофи в страната за денонощие. Снимка: Pixabay


20 души са пострадали при катастрофи през последното денонощие в страната, няма загинали, съобщиха от МВР на сайта си.

Общо 17 са пътнотранспортните произшествията за последните 24 часа. В София са регистрирани две тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали. Двама са пострадалите при катастрофите в столицата.

От началото на годината са станали 646 катастрофи с 51 загинали и 791 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчита един повече загинал участник в движението по пътищата през 2026 г., анализират от МВР.

