20 души са пострадали при катастрофи, но няма загинали за последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



20 души са пострадали при катастрофи през последното денонощие в страната, няма загинали, съобщиха от МВР на сайта си.

Общо 17 са пътнотранспортните произшествията за последните 24 часа. В София са регистрирани две тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали. Двама са пострадалите при катастрофите в столицата.

От началото на годината са станали 646 катастрофи с 51 загинали и 791 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчита един повече загинал участник в движението по пътищата през 2026 г., анализират от МВР.