Задържаха мъж за домашно насилие във Вършец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пиян мъж е пребил жена си по време на битов скандал във Вършец, съобщиха от МВР.

Случаят е от вчера вечерта. Малко след 21 часа е получен сигнал за семеен скандал в дом в кв. „Изток" във Вършец. Изпратеният на място екип е установил, че 45-годишен мъж след употреба на алкохол е пребил 44-годишната жена, с която живеел на семейни начала.

Полицейските служители разбрали, че побоят е станал по време на спор между двамата. При нанесения ѝ побой жената е получила охлузни рани и хематоми в областта на ръцете и краката.

На място е извикан и дежурен патрул на районното управление във Вършец, който разпитал и свидетели.

Пострадалата е прегледана от медицински екип на ФСМП-Вършец, но по нейно желание не е хоспитализирана., а оставена за домашно лечение.

Извършителят е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по член 131, ал.1, т.5 от Наказателния кодекс.