13-ото издание на образователния формат по традиция започна в НБУ и събра близо 200 студенти.

Вдъхновяваща дискусия между експерти от бизнеса и комуникационната общност постави началото на „Рекламна академия“ в понеделник в Нов български университет (НБУ). Интерактивният образователен формат се организира съвместно от НБУ, Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и има за цел да предостави безценен практически опит на студентите. Форматът се провежда в рамките на една седмица – от 16 до 20 февруари.

Под мотото „Практиката е най-добрият учител“ „Рекламна академия“ се провежда за 13-о поредно издание в препълнени със студенти зали. Форматът им дава възможност да се потопят в реалната бизнес среда и да се учат от водещи професионалисти – маркетолози и експерти от комуникационни агенции, за да бъдат по-подготвени в своя професионален път.

Близо 200 студенти са разделени на отбори и работят по реални комуникационни казуси, като всеки отбор се направлява от по трима от общо 39 ментори – експерти в бизнеса и рекламата. Участниците преминават през лекционна част и практически сесии, като финалната цел на всеки отбор е да разработи рекламно-комуникационно предложение за постигане на предварително зададена бизнес цел. В края на формата всеки отбор представя на живо своята разработка пред авторитетно жури, съставено от лидери в компании рекламодатели, членове на БАР и лидери на комуникационни агенции – членове на БАКА. Студентите представят цялостно разработена стратегия.

Церемонията по награждаване ще се проведе на 20 февруари и ще може да се гледа на живо от линка ТУК.

„Ролята на „Рекламна академия“ расте с всяка изминала година. Все повече компании рекламодатели, комуникационни агенции и студенти се включват в този вълнуващ формат, а отражението му върху индустрията е осезаемо. Това е прекрасен пример за взаимодействие между университет и бизнес – пример, изпълнен със съдържание, смисъл, поглед в бъдещето и реални ползи за всяка страна. Убеден съм, че това е най-доброто образователно събитие в България, а имайки предвид и международните отличия – вероятно и в по-широк обхват.“ Това заяви доц. д-р Кристиян Постаджиян, зам.-ректор по учебната дейност в НБУ и един от основателите на иновативния формат.

„Форматът може да бъде дефиниран с три думи: вдъхновение, заряд, възможност“, споделя от своя страна Катя Димитрова, управляващ партньор на „Интерпартнерс груп“ и председател на БАКА. „Вдъхновение за свежи идеи, заряд със смелост да излезеш извън зоната си на комфорт, възможност да откриеш призванието си в сферата на комуникациите. Тези три думи палят искра и у студенти, и у ментори, за дълго“, допълва още тя.

„Рекламна академия е уникална среда за общуване на работодатели (компании, комуникационни агенции) със студенти и преподаватели. Тя работи за взаимно опознаване и разбиране, за екипност. Тази година с повече бизнес сектори и обогатено съдържание“, коментира Росен Мисов, изпълнителен директор на БАР.

Благодарение на иновативния си формат, в който на едно място се събират студенти, преподаватели и представители на бизнеса, Рекламна академия е осигурила над 300 стажа и работни позиции през годините на изявени студенти. Десетки участници са припознали работата в областта на маркетинговите комуникации като свое призвание, а рекламата – като своя професионална любов.