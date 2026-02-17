Десетокласници на лекция в Съдебната палата в Монтана

Ученици от 10. клас от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан" посетиха Съдебната палата в Монтана за четвъртата си и последна лекция по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2025/2026 година.

Последната им лекция за тази учебна година беше с прокурор Миглена Митрева от Районна прокуратура – Монтана, която ги запозна с професиите на съдията, прокурора и следователя.

Учениците се запознаха с текста на клетвата, която полагат съдиите и прокурорите при встъпването си в длъжност, с конкретно определените места в съдебната зала на магистратите, съдебните заседатели, другите участници и страните и с разликата между престъпление и нарушение.

Прокурор Митрева обясни на младежите какво се случва с една жалба, която е подадена в прокуратурата. Беше даден пример с кражба на телефон и посочено, че когато се съобщава за дадено деяние, то не е необходимо да се цитират разпоредби и закони. Прокурор Митрева обърна внимание на учениците за това, че нито обвинението, нито присъдата могат да се основават на предположения. Младежите разбраха какво означава презумпцията за невиновност – всеки е невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда.

За учениците от ПГПЧЕ предстои подготовка за провеждане на симулативен съдебен процес по конкретен наказателен казус, в който всеки ще има възможност да влезе в конкретна роля.

Срещата между учениците от ПГПЧЕ и прокурор Митрева е седма за тази учебна година по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която се реализира от Окръжен съд – Монтана в партньорство с Окръжна прокуратура – Монтана, Районен съд – Монтана и Районна прокуратура – Монтана.