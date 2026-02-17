Над 132 000 облекла и чанти със съмнителни марки задържаха митничарите край Видин

Над 132 000 текстилни изделия и чанти със знаци на защитени търговски марки, задържаха митническите служители при проверка на товарен автомобил край Видин, съобщиха от Агенция „Митници".

Товарният автомобил с българска регистрация е спрян на 13 февруари в района на околовръстния път на Видин. Митническите служители открили 132 246 текстилни изделия и чанти, за които има съмнения, че нарушават правата върху интелектуалната собственост. Превозното средство е било управлявано от турски гражданин, като за товара е била представена транзитна декларация, а ремаркето е било запечатано с ненарушена турска митническа пломба.

След отстраняване на т.нар. тапа – първите редове кашони, инспекторите са установили, че във вътрешността на ремаркето са натоварени чували с различни стоки. Автомобилът е бил съпроводен до Митническо бюро – Видин, където при щателна проверка е изяснено, че всичките 550 колета съдържат дрехи и чанти с лога и надписи на известни търговски марки. Общото тегло на задържаните стоки е близо 20 тона.

Задържаните изделия са иззети, а притежателите на правата върху съответните търговски марки ще бъдат уведомени.

На 14 ноември м.г. при проверка на товарен автомобил отново на околовръстния път на Видин митничари задържаха 11 767 текстилни изделия и чанти с лога на известни търговски марки, припомня БТА.