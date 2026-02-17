ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Връщат за ново разглеждане делото срещу Кристина, ...

Родители не пускат децата си в училище в Сливен заради агресивен ученик на 11 г.

Класна стая

Бойкот на учебните занятия обявиха родители на ученици от IV Основно училище (ОУ) в Сливен и отказваха да пуснат децата си на училище заради притеснения, че поведението на 11-годишен ученик застрашава безопасността на останалите деца. Това съобщиха на брифинг в общината.

Заместник-кметът Пепа Чиликова заяви пред журналисти, че ще проведе среща с директора на училището Маргарита Иванова, както и с представители на компетентните институции. По думите ѝ притесненията на родителите са свързани с инцидент, по който е подаден официален сигнал.

Сигналът е за случай от 30 януари, при който ученик със специални образователни потребности е проявил агресия към учител. По информация на общината това е станало, след като педагогът е направил опит да го изведе от автомобила на майката и да му вземе мобилния телефон.

„Надяваме се да получим повече информация откъде произтичат притесненията на родителите и в рамките на утрешния ден децата да се върнат в училище, включително и ученикът със специални образователни потребности", заяви Чиликова.

По думите ѝ това не е единственият подобен случай. След този и други сходни инциденти част от родителите отказват да пускат децата си на занятия, докато не получат гаранции за сигурността в училището.

Класна стая

