Осигурено е преминаване на линейки и пожарни по пътя Сърница-Велинград

Усилено продължава работата на терен по републиканския път Сърница-Велинград по разбиването и разчистването на скалните маси в проблемната отсечка въпреки дъждовното време. Ако метеорологичната обстановка позволи активните дейности да продължат със същото темпо, до няколко дни коритото на реката и пътното платно ще бъдат напълно разчистени и свободни за използване. Това съобщи кметът на Община Сърница Неби Бозов.

Към настоящия момент аварийните екипи по разчистване успяха да осигурят маршрут за преминаване на специализирани автомобили при спешни случаи – линейки, пожарни и др.подобни. Създадена е и организация с полицията за осигуряване на пропускателен режим за тях при възникнала необходимост, уточни кметът на Сърница.

До сложната ситуация се стигна, след като скална маса се изсипа по пътя и затвори за движение шосето. Проливните дъждове пък изкараха водите на река Чепинска по асфалтовата настилка. Аварийни екипи на АПИ разчистват наносите от кал, дървета и клони, а тежка техника вдига огромните скални отломъци.

Тунелът, отвеждащ водите на река Чепинска към яз."Батак", вече е почистен и водите вече са в коритото на реката.

Вчера в 15:00 часа гражданите на Сърница излязоха на мирен протест с искания за незабавни действия от държавните и общинските органи, и пускането на пътната отсечка за преминаване. Своите тревоги изразиха специалистите от филиала на спешната медицинска помощ, представители на бизнеса и гражданите – основните им опасения бяха, че за неопределен период от време ще трябва да използват обходния маршрут през Доспат-Батак, който поради лошото състояние на пътната отсечка увеличава значително времето за придвижване.

Въпреки възникналата криза, настоящата ситуация показа на цяла България как успешно може и трябва да работят в синхрон държавната власт, местната власт и гражданите. На място бяха трима народни представители от ДПС-Ново начало- Искра Михайлова, Хамид Хамид и Фатима Ялдъз. Благодарение на своевременните и незабавни действия от страна на председателя на ДПС Ново начало г-н Делян Пеевски, дейната работа на парламентарната група на ДПС Ново начало и активната гражданска позиция на сърничани, за няколко дни ще бъде разрешен голям проблем, които притежаваше мащабите да се превърне в бедствие за Сърница, коментира кметът на Сърница Неби Бозов.