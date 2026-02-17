Общината пита софиянци за бъдещето на зоната около река Владайска

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Идеята е тя да се превърне в модерен линеен парк

Столична община стартира проучване за бъдещето на зоната около река Владайска. Идеята е пространството край реката да се превърне в модерен линеен парк - място за разходки, спорт и срещи сред природата в града.

Какво е важно в едно съвременно градско зелено пространство? Повече възможности за спорт, удобни алеи за разходка, по-добро осветление и

сигурност, места за срещи и събития?

Столична община започва проучване за развитието на зоната около река Владайска. Целта е пространството постепенно да се превърне в модерен

линеен парк - по-добре свързващ северните с централните части на града, по-достъпен и по-пълноценно използван от жителите на София.

Преди обявяването на международен архитектурен конкурс за обновяването на територията, Столичната община иска да събере мнения и конкретни

предложения от гражданите. Получената информация ще помогне при формулирането на заданието към конкурса така, че проектните решения да отразяват реалните потребности и очаквания.

„Планирането на градската среда има смисъл, когато стъпва на обратна връзка от хората. Чрез това проучване ще получим конкретни насоки за това кои функции и зони са приоритетни и как съгражданите ни си представят бъдещето на пространството край реката", отбеляза Васил Терзиев.

Анкетата е кратка и анонимна и отнема около 5 минути. Участниците в нея могат да посочат кои зони е важно да бъдат развити, какви дейности да бъдат

предвидени, както и да споделят допълнителни идеи и препоръки.

Столична община приканва всички заинтересовани да се включат в проучването и да дадат своя принос за планирането на бъдещия парк край река

Владайска.

Линк към анкетата: https://forms.gle/8mxaSHmUPWdXS6B8A