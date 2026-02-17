В Русе хванаха муле на ало измамници с 6000 евро от възрастна жена от Правец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гранични полицаи в Русе задържаха мъж за телефонна измама на възрастна жена от Правец, съобщиха от пресцентъра на Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП).

Към 15:00 часа на 16 февруари при компенсиращи мерки служители на Гранично полицейско управление – Русе направили проверка на лек автомобил с германски регистрационен номер, управляван от 50-годишен мъж от Софийска област, посочват оттам.

В хода на проверката било установено, че водачът няма крайна цел на пътуването си и очаква телефонно обаждане с указания. Граничните полицаи извършили оглед на автомобила и установили, че в найлонов плик мъжът пренася 6000 евро, повечето в банкноти от по 100 евро. Той признал, че парите са получени в резултат на телефонна измама, а за да ги пренесе до Румъния, му е обещано заплащане от 450 евро.

Полицейското разследване установило, че в Правец 50-годишният мъж е взел чантичка с пари от самотно живееща жена на 76 години.

Измамникът е задържан в Регионална дирекция „Гранична полиция" - Русе, а парите са предадени с протокол. По случая в Районно управление Правец е образувано досъдебно производство.

Четири престъпления, свързани с телефонни измами, бяха разкрити миналата седмица от служители на Гранична полиция в Русе.