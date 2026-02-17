Даниел Митов и британският посланик видяха на Калотина как работим като външна граница на ЕС

Британският посланик в България Натаниел Копси посети ГКПП-Калотина съвместно с министъра на вътрешните работи Даниел Митов, за да се запознае с практическото приложение на системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътна външна граница, съобщава МВР на своя сайт.

На място е било демонстрирано регистрирането на граждани на трети страни в системата, което се осъществява по време на граничен контрол при първоначално влизане в ЕС. За летния сезон, когато пътникопотокът е особено интензивен, ще функционират всички работни места на ГКПП, посочват от МВР.

Главен комисар Антон Златанов, ръководител на Главна дирекция "Гранична полиция", представи резултатите по линия на незаконната миграция, в които се отчита 70% спад на натиска. Компенсаторните мерки и засиленото сътрудничество по вътрешните граници водят също до засилване на противодействието на организирани престъпни групи, занимаващи се с каналджийство и с други видове незаконна трансгранична дейност. "Гранична полиция" продължава да укрепва капацитета си с назначаване на нови служители, търсят се също възможности за изграждане на модерни тренировъчни центрове, се посочва още в съобщението.

Посланикът благодари за възможността да посети ГКПП-Калотина и за получената информация, която ще бъде предоставена на британските граждани. Той изказа висока оценка за двустранното сътрудничество, както и за резултатите, постигнати от България в областта на граничната сигурност, отбелязват от МВР.

Министър Митов заяви, че независимо от очакваните политически промени, сътрудничеството трябва да продължи да се развива и надгражда.

В края на разговора събеседниците изразиха задоволство от ползотворния разговор и подновиха ангажираността за активна съвместна работа, посочват от МВР.

На 10 февруари лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България, обсъдила ключови въпроси, свързани със сигурността в региона, стратегическото партньорство с Обединеното кралство и необходимостта от стабилни и предвидими политики в условията на кризи. За срещата съобщи Борисов в профила си във Фейсбук, припомня БТА.