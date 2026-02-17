ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Връщат за ново разглеждане делото срещу Кристина, ...

Засякоха 25-годишна с фалшива шофьорска книжка в Габрово

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Полицията в Габрово е установила 25-годишна жена с неистинска шофьорска книжка от вида на тези, издавани в Белгия. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Случаят е от вчера. Жената е управлявала собствен лек автомобил „Фолксваген голф" и е спряна за проверка от екип на Сектор „Пътна полиция" на Шиваров мост в Габрово. Служителите на полицията са установили, че защитните елементи на свидетелството за управление на моторно превозно средство не отговарят на истинските при тези, които се издават от Белгия, допълват от полицията.

БТА припомня, че при съвместна акция на Областната дирекция на МВР в Габрово и Зонално жандармерийско управление – Плевен, бяха установени две неистински свидетелства за управление на МПС в рамките на един час. От Областната дирекция на МВР в Габрово посочиха, че от началото на 2025 г. в областта са установени още две неистински свидетелства.

