Гостенка наръга възрастен мъж, който я подгонил в село Бузовград

74-годишен мъж е настанен в болница с две прободни рани след скарване с 69-годишна жена в казанлъшкото село Бузовград. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. За живота на пострадалия няма опасност.

От полицията посочиха, че около 21:20 ч. вчера в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 37-годишен мъж, който е заявил, че преминавайки с автомобила си по улица в селото, е видял бягаща жена, гонена от мъж. На място е изпратен полицейски екип. При осъществена беседа мъжът заявил, че жената му е била на гости, скарали се, след което взаимно си нанесли наранявания.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

В началото на месеца мъж на 22 години беше настанен в болница с прободна рана след скандал и сбиване с жената, с която живее на семейни начала в Казанлък, припомня БТА.