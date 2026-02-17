ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха процедура за 80 нови трамвая за София

Пуснаха срещу 10 000 лв. гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

1876
Исторически парк на Ивелин Михайлов СНИМКА: ФЕЙСБУК ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК

Софийският апелативен съд пусна под гаранция от по 10 000 евро Бисер Сивков и Николай Куцаров, обвиняеми по делото „Исторически парк". Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест, съобщиха от пресцентъра на съда.

В края на ноември миналата година Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност общо седем души. Обвинението срещу тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления - длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари. Те са задържани по разследване след проведена съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. През декември съдът остави в ареста петима от общо седмината обвиняеми.

Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или да извършат друго престъпление. Също така няма опасност двамата да се укрият.

По време на заседанието привърженици на партия „Величие" се бяха събрали пред залата. След края му те обявиха, че трябва да съберат парите за грациите на двамата обвинени, за да могат те да излязат на свобода, посочва БТА.

