ВКС иска по-тежка присъда за Кристина, убила двете си деца в Сандански, и върна делото

Върховният касационен съд отмени предишното решение на Софийския апелативен съд и връща делото за ново разглеждане срещу Кристина, която уби двете си деца Сандански. Това съобщиха от ВКС.

Делото ще започне отново от етапа на съдебното заседание. Решението на ВКС е окончателно.

Процесът е образуван по жалби на подсъдимата Кристина Дунчева, както и на частния обвинител и граждански ищец Георги Трайков, баща на загиналите деца.

На първа инстанция Окръжният съд в Благоевград признава Кристина Дунчева за виновна в убийството на двете ѝ малолетни деца - Васил, на 5 г. и Ивон, на 3 г., извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин. Тя е осъдена на доживотен затвор без право на замяна, а съдът уважава и исковете за обезщетение на Георги Трайков.

По-късно Софийският апелативен съд променя присъдата. Съдът я оправдава по обвинението, че престъплението е извършено по особено мъчителен начин, и намалява наказанието ѝ на 12 години затвор. Намалени са и присъдените обезщетения – на по 250 000 лева за всяко от децата.

Върховният касационен съд приема, че няма грешка в извода за „особена жестокост". Според съда този извод се прави въз основа на броя и силата на ударите и тежестта на нараняванията. В случая на всяко от децата са нанесени над 30 удара с нож, основно в областта на жизненоважни органи, част от тях с голяма сила, като някои от причинените травми са били несъвместими с живота.

Съдът отхвърля и твърдението, че наказанието е прекалено тежко. Посочените от защитата обстоятелства – психичното състояние на подсъдимата, преживяно домашно насилие, чистото ѝ съдебно минало и добрите характеристични данни – са били отчетени. Наред с това обаче са налице изключително тежки отегчаващи обстоятелства: убийството на две малолетни деца, извършено с множество удари, при наличие на пет квалифициращи признака и в семейния дом – място, където децата би трябвало да се чувстват в безопасност.

Съдът счита за правилно и оправдаването на подсъдимата по обвинението, че убийството е извършено по особено мъчителен начин. За да е налице такъв признак, трябва категорично да се докаже, че жертвите са преживели продължителни и изключително силни физически и психически страдания преди смъртта си. По делото обаче няма доказателства за такова съзнателно и продължително страдание. Според експертизата двете деца са изпаднали в безсъзнание в рамките на секунди до около минута след началото на нападението.