Пътят за Лозево е с дължина 7,2 км и струва малко над 2,2 млн. евро, ремонтира се и вторият път за селото – през кв. „Боян Българанов“

Преди една година още говорихме за изграждането на това съоръжение, но днес вече виждате, че удържахме на думата си е пътят през Седми километър до с. Лозево е готов. Продължаваме и със следващите обекти в селото, както сме обещали. Полагаме много усилия съвместно с вашия кмет и с фирмите изпълнители и имаме отлично взаимодействие, за да постигаме резултати в полза на хората.

Това каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов при откриването на ремонтирания път за с. Лозево през Седми километър. По ремонта се работи от м. юли 2025 г. и бе въведен в експлоатация преди Коледа - на 22.12.2025 г.

Инж. Андреан Ваньов, заместник-кмет по строителство и благоустройство, допълни, че проектът „Рехабилитация на път SHU 2005 – Лозево” се изпълни по Инвестиционната програма за общински проекти, финансирана по чл. 113 от Закона за държавния бюджет с 2 219 904 евро. Дължината е 7,2 км.

При ремонта е запазена съществуващата широчина на трасето. Направена е пълна рехабилитация на пътната настилка, положени са нови пластове асфалт, изградени са банкети с широчина 0,75 м. Всички водостоци по пътя са почистени, както и дървесна и храстовидна растителност. Изпълнени са нови необлицовани канавки, подменени са всички стари мантинели, положени са хоризонталната и вертикалната маркировки, изброи още инж. Ваньов. Към селскостопанските пътища е положена асфалтобетонова настилка, а на местата, където страничните пътища се пресичат с необлицования окоп, е изпълнен тръбен водосток.

Инж. Асен Тодоров от фирмата изпълнител благодари на хората от селото за търпението по време на затварянето на пътя за ремонта. Той подчерта, че са правени дълбоки изкопи и са настъпвали затруднения от различно естество, но в крайна сметка добрата координация с проектанти и възложител са довели до удовлетворяващ за хората в селото резултат.

Кметът на с. Лозево Петър Атанасов благодари на проф. Христо Христов, че е удържал на думата си да не забравя малките населени места, като припомни изпълнението на ремонтите на пътищата към Коньовец, Велино и Лозево. Нашият път не бе ремонтиран от 40 години, посочи още Атанасов. Аз съм благодарен на кмета проф. Христо Христов за голямата инвестиция в нашето село. Такава инвестиция не е правена в с. Лозево сигурно откакто е създадено, каза още Атанасов. Той добави и вторият ремонт – на другия път към с. Лозево, който също започна, както и инвестицията от близо 4 млн. евро за смяната на водопроводната мрежа на селото. Няма какво да искаме повече, много благодарим на ръководството на Община Шумен и на кмета, завърши той.

Припомняме, че през ноември 2025 г. започна ремонтът и на втория път за с. Лозево – през кв. „Боян Българанов“. Той е дълъг близо 6 км. Финансира се с малко над 2 млн. евро също по Инвестиционната програма за общински проекти. С настъпването на по-подходящи атмосферни условия СМР на обекта предстои да бъдат възстановени.

Хората от селото изразиха задоволство от състоянието на пътя след ремонта и от качеството на строителството, като споделиха благодарност и надежда и вторият ремонт, на другия пътен участък, да се осъществи така бързо и качествено.