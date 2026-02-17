ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъдиха на 2 г. зад решетките 53-годишен, ограбил ...

Илияна Йотова: Добротата е основна част от лекарската професия

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Добротата е част от човечността, а тя е в основата на лекарската професия, заяви президентът Илияна Йотова, която приветства абсолвентите от Випуск 2025 г. на Медицинския факултет към Медицински университет в София на тържествената церемония по връчване на дипломите на завършилите лекари, предаде БТА.

Обикновено лекарите са наричани тихите герои, защото вършат високо отговорна работа всеки ден, без да щадят себе си. Остават до този, който има нужда, каза президентът Йотова. Не можем да ръкопляскаме на лекарите само когато имаме нужда от тях, посочи тя. Дължим им уважение и разбиране всеки ден, помощ в трудните им професии, допълни държавният глава.

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

