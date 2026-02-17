Обвиниха четирима за измами с евросубсидии за заетост на хора с увреждания за над 40 хил. евро

Европейската прокуратура (EPPO) в София повдигна днес обвинение срещу четирима заподозрени, обвинени в измама с евросубсидии за заетост на хора с увреждания.

Според разследването две дружества са били регистрирани с единствената цел да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ), насочена към интегриране на лица с трайни увреждания на пазара на труда, като по този начин се повиши тяхната социална интеграция. Доказателства показват, че обвиняемите не са имали намерение да извършват реална търговска дейност или да предоставят работни места на лицата от целевите групи. Вместо това цялата схема е била насочена към незаконно получаване на средства от ЕС, предназначени за заплати на фиктивни служители.

С помощта на съучастник трима мениджъри на дружествата са удостоверили невярно, че са наели лица от целевите групи, докато в действителност те не са извършвали никаква дейност. Освен това обвиняемите са изисквали от фиктивните служители да им върнат повече от половината от дължимата им заплата в брой, за да не оставят следи от измамата.

Средствата, получени от двете дружества, са на стойност 42 621 евро (83 359 лв.).

Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да получат наказания от две до осем години лишаване от свобода.