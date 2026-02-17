ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германец, издирван за измама в Черна гора, остава в ареста във Варна

856
Решението на Апелативния съд във Варна е окончателно Снимка: Pixabay


Варненският апелативен съд потвърди задържането под стража за срок до 40 дни на германски гражданин, който се издирва от съда в черногорския град Котор за наказателно преследване за измама, съобщиха от пресслужбата на съда.

Според предоставените данни между 2008 и 2010 г. в съучастие с други лица, издирваният, от името на юридическо лице, въвел в заблуждение 26 души. Чрез договори за покупко-продажба на имоти пострадалите заплатили над 3,8 млн. евро, след като получили невярно предоставена им информация за строителство.

74-годишният мъж е бил обявен за издирване с червена бюлетина на Интерпол. Задържан е на 7 февруари на летището във Варна, посочва БТА.

Определението на съда не подлежи на обжалване.

