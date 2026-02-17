Млад мъж остана без един тестис след операция в Пловдив, глобиха уролога с 2500 лв.

Конците били поставени така, че спрели кръвоснабдяването и се стигнало до некроза

Член на състава е на особено мнение, няма разработени конкретни медицински стандарти, които да са нарушени

Доц. Шопов е много добър хирург и е пълен абсурд това, за което го винят, коментира проф. Димитър Шишков

Млад пловдивчанин остана без левия си тестис след усложнения в резултат на операция и 7 години по-късно урологът, извършил интервенцията, е освободен от наказателна отговорност, но глобен с 2500 лв. Решението е на Районния съд в Пловдив, потвърдено преди дни и от окръжните магистрати, чието произнасяне е окончателно.

Пациентът имал проблеми с тестисите още от 2011 г., бил е опериран, но през есента на 2018-а отново се появили тежест и болки. Той бил насочен към уролога доц. д-р Ангел Шопов, който установил, че има нови кисти в левия тестис. Оперирал го на 18 март 2019 г. и два дни по-късно мъжът бил изписан. Възстановяването обаче не вървяло добре, от раната изтичала гной, правени му били промивки и няколко кюретажа за отстраняването на некрозирала тъкан. Болките продължавали и пациентът потърсил помощ в друга болница, където на 20 май 2019 г. тестисът бил премахнат. По време на интервенцията били намерени 2 копринени конеца от предишната лекарска намеса.

Случилото се е преценено като средна телесна повреда, която не е довела до неспособността човекът да има деца и сексуален живот. Районната прокуратура в Пловдив започнала досъдебно производство и в хода му били назначени 4 съдебномедицински експертизи, според които до некроза се стигнало, защото след операцията д-р Шопов поставил така копринените конци, че те възпрепятствали кръвоснабдяването.

Когато делото стигнало до Районния съд, била изготвена нова експертиза, чието заключение дава друга версия – че става дума за поредно усукване на тестиса. Според състава обаче този извод не се подкрепя от данните в медицинската документация. На това мнение е и мнозинството от съдиите, разгледали случая като втора инстанция.

Така лекарят е признат за виновен, но санкциониран само административно, защото е с чисто съдебно минало и добри характеристични данни. Решението е подписано с особено мнение от съдия Катя Господинова, която намира, че тъй като няма разработени конкретни медицински стандарти в областта на урологията, не е ясно кои точно правила д-р Шопов е нарушил. Тя смята, че той е трябвало да бъде оправдан, другите двама съдии в състава обаче го намира за виновен.

"Доц. Шопов е много добър хирург и е пълен абсурд това, за което го винят", коментира пред "24 часа" известният уролог проф. Димитър Шишков. Заедно с проф. Петър Панчев, светило в урологията, са били вещи лица по делото и пред съда са изтъкнали своите аргументи. "Съдията прие нашата експертиза, но останахме, меко казано, учудени от решението", допълни проф. Шишков. По думите му доц. Шопов е човек с достойнство, познат в средите на уролозите с безупречната си работа.