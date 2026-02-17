Вандали рязаха гуми и чупиха стъкла и огледала в Пазарджик и с.Хаджиево

Трима автори на вандалски прояви- рязали гуми и чупили стъкла и огледала на паркирани автомобили, са установени и задържани от служители на сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

В началото на февруари в РУ-Пазарджик била депозирана жалба от жителка на областния град. Тя се оплакала, че неизвестен е срязал три от гумите на паркирания и лек автомобил „Нисан". Полицаи от сектор „Криминална полиция" се заели с изясняването на случая. Скоро те установили, че автор на посегателството е 33-годишен пазарджиклия. Спрямо него е образувано досъдебно производство. Вчера в управлението се получил тревожен сигнал от собственици на паркирани в село Хаджиево возила. През нощта вандали нанесли щети по общо 8 леки коли, собственост на различни жители на селото. Използвайки прикритието на нощта извършителите пукали гуми, чупили панорамни стъкла и странични огледала.

Размерът на нанесените щети тепърва ще се изяснява. На мястото е извършен щателен оглед от дежурна група на РУ-Пазарджик, а криминалистите незабавно сформирали екип за работа по случая. Не след дълго били задържани 25-годишен мъж от гр. Стамболийски и негов връстник от съседното село Мало Конаре. Срещу „дуото" се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.