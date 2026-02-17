Започва процедура за доставка на 80 нови трамвая в София

Столична община започва процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана първа пазарна консултация в електронния портал за обществени поръчки. Това съобщи заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев във Фейсбук.

По думите му, инициативата е част от визията за бюджета на София за 2026 г. и представлява най-голямата инвестиция в подвижен състав за последните 15 години. Процедурата предвижда не само доставка на мотриси, но и изграждане на инфраструктура за поддръжка, 30-годишно сервизно обслужване и обучение на персонал.

Чаушев посочва, че целта е дългосрочен модел на управление с предвидимост и ясно разпределена отговорност. Според него реализацията на проекта ще осигури високо качество на трамвайния транспорт за следващите десетилетия и ще създаде условия за разширяване на мрежата, включително по трасето на бул. „Тодор Каблешков".

Процедурата започва в условията на неприет държавен и общински бюджет и финансови затруднения в сектора, но стратегическите решения трябва да се придвижват независимо от краткосрочните предизвикателства, допълва заместник-кметът, цитиран от БТА.